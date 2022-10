Calcio: Tomori, rosso col Chelsea? Rabbia è un po' passata

(ANSA) - MILANO, 17 OTT - "Se mi è passata la rabbia per il rosso? Sì, un po' è passata dai, non volevo prendere il rosso", lo racconta con un sorriso Fikayo Tomori, a margine del Gran Galà del Calcio, tornando sull'espulsione al 18' della sfida di ritorno contro il Chelsea a San Siro. Un rosso che ha condizionato la partita dei rossoneri. Il Milan però può contare su alcuni rientri importanti come Maignan. "E' un giocatore fortissimo e quando lui è in campo - spiega anche Tomori - la squadra migliora. Siamo felici che torni. Scudetto? Sappiamo che siamo forti e dobbiamo dimostrarlo ogni partita per poi vedere dove saremo alla fine. Dobbiamo crescere e alzare il livello ogni gara e fare il massimo per vincere". (ANSA).