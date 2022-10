Atalanta, Gasperini: "Scudetto? Noi punteremo alla Coppa Italia"

(ANSA) - ROMA, 17 OTT - "Noi in lotta per lo scudetto? Il mondo del calcio spinge in altre direzioni, magari verso squadre che hanno più seguito. Sembra il primo requisito necessario per competere: non il calcio, ma il numero dei tifosi. Noi, con le nostre risorse, non possiamo dire che lotteremo per lo scudetto.

Non possiamo farlo noi e non possono probabilmente farlo altre squadre, come l'Udinese, che pure sta facendo cose egregie.

Importanti. Questa è la realtà. Forse punteremo alla Coppa Italia, che è già un traguardo difficile: per il resto posso dire che l'essere arrivato per tre volte di fila in Champions è come avere acceso i riflettori". Lo ha detto Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, parlando a Radio Anch'io lo sport, su RadioRai. (ANSA).