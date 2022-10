Spagna: il 'Clasico' al Real, 3-1 al Barça, Benzema a segno

E' Karim Benzema, che domani a Parigi, a meno di clamorose sorprese, riceverà il Pallone d'Oro, il protagonista del 'Clasico' di oggi in cui il Real Madrid ha battuto per 3-1 il Barcellona, al Bernabeu, isolandosi al comando della Liga, con 25 punti in 9 giornate contro i 22 degli eterni rivali. L'attaccante francese ha segnato uno dei tre gol dei suoi, il primo, mentre il Var gliene ha annullato un secondo, che sarebbe stato il 3-0 del Real. Il primo tempo si era chiuso sul 2-0 con rete anche di Valverde. Nella ripresa, dopo l'annullamento del gol di Benzema, a segno il Barça a7' dalla fine con Ferran Torres e terza rete del Real con Rodrygo su rigore nei minut8i di recupero. Per Benzema c'è stata anche, al 43' st, una vera e propria standing ovation quando Carlo Ancelotti ha tolto il francese dal campo sostituendolo con Asensio. Ora 'Karim the Dream' volerà a Parigi per la cerimonia di domani a sera al teatro ' du Chatelet'.