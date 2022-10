Serie A: Inter-Salernitana DIRETTA

Serie A, per l'anticipo dell'ora di pranzo allo stadio Meazza si gioca: Inter-Salernitana 0-0 LA DIRETTA



La vigilia. La grande prestazione contro il Barcellona è già il passato, ora bisogna concentrarsi sulla Salernitana senza pensare alle prossime sfide. È questo il messaggio che il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi manda ai suoi giocatori, alla vigilia della gara contro i campani. Una partita che i nerazzurri non possono sbagliare, per non rischiare di perdere ulteriore terreno dalla vetta della classifica. E tornerà anche utile la spinta di un San Siro tutto esaurito, con oltre 75mila spettatori attesi al Meazza. "È stato un mercoledì intenso, abbiamo fatto una grandissima gara contro un avversario molto forte, però è già il passato, poi penseremo alla Champions ma abbiamo una partita da affrontare nel migliore dei modi contro un avversario ben organizzato", le parole di Inzaghi a Inter Tv presentando la sfida. "La squadra ha sempre dimostrato di avere cuore, insieme alla determinazione questo è servito a fare una grande gara però adesso il nostro focus è su domani, sulla Salernitana - ha aggiunto il tecnico nerazzurro -. Quella che abbiamo giocato è una di quelle partite in cui si spende tanto a livello fisico e mentale, già domani c'è un altro match e dobbiamo recuperare sapendo che dovremmo fare una partita molto intensa".



Ancora out Lukaku e Brozovic, Inzaghi dovrebbe ritrovare Correa quantomeno per la panchina. Ma l'allenatore interista non cerca alibi negli assenti: "Avremo qualche assenza noi, qualcuna loro, la differenza la farà la determinazione e la motivazione che metteranno in campo le squadre, ovviamente spero che la mia ne abbia di più perchè è una partita importante", ha spiegato il tecnico, che poi ha avvertito i suoi. "Affronteremo una squadra organizzata, che l'anno scorso ha fatto un girone di ritorno molto buono, una squadra di corsa e qualità con ottimi elementi, quindi servirà fare molto bene", ha concluso Inzaghi. Previsto comunque qualche cambio di formazione rispetto alla gara di Barcellona, con qualcuno dei titolari che potrebbe tirare il fiato. A partire da De Vrij, con Acerbi pronto a partire dal 1' (ma potrebbe anche sostituire Bastoni con l'olandese confermato al centro della difesa) così come Asllani, chiamato a reagire dopo l'errore al Camp Nou che avrebbe potuto regalare la vittoria all'Inter. Chi invece punta a sfruttare l'onda lunga della gara in Catalogna è Gosens, in gol mercoledì, che è in ballottaggio con Dimarco per una maglia da titolare sulla sinistra. In attacco, infine, Inzaghi aspettando Lukaku non avrà ancora alternative a Dzeko e Lautaro, ma Correa è pronto a subentrare a gara in corso.