Serie A: Inter-Salernitana 2-0 - DIRETTA e FOTO

Serie A, per l'anticipo dell'ora di pranzo allo stadio Meazza si gioca: Inter-Salernitana 2-0 LA DIRETTA



58' GOL! INTER-Salernitana 2-0! Rete di Barella! Azione che nasce sulla zona di centrocampo dove la squadra nerazzurra fraseggia nello stretto, poi Calhanoglu lancia verso l'area di rigore dove si avventa Barella che stoppa con il destro saltando Pirola e conclude con il sinistro senza dare scampo a Sepe, battuto alla sua sinistra, e siglando la rete del raddoppio.



Primo tempo gestito bene dell'Inter che mantiene il possesso e rischia il minimo indispensabile. Il match si sblocca al minuto numero 13, con Barella che serve in sponda Lautaro Martinez che al limite dell'area conclude con il destro e manda la palla in rete alla destra di Sepe che non arriva. Pochi minuti più tardi prova a pareggiarla la Salernitana con il sinistro di Kastanos che sfiora l'incrocio. Nel finale ci provano nuovamente Dzeko, Skriniar e Lautaro, con conclusioni di testa respinte dal portiere granata.



13' GOL! INTER-Salernitana 1-0! Rete di Lautaro Martinez! Azione sulla destra dell'Inter con Dumfries che serve Barella fuori dall'area, che scarica per Lautaro Martinez: l'attaccante argentino si sistema la palla e conclude con il destro dai 25 metri, con il pallone che passa e si insacca vicino al palo alla destra di Sepe.

Le formazioni



L’Inter si schiera con un 3-5-2: Onana – Skriniar, De Vrij, Acerbi – Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco – Dzeko, Lautaro Martinez.



La Salernitana scende in campo con un 3-5-2: Sepe – Gyomber, Daniliuc, Pirola – Candreva, Kastanos, Coulibaly, Vilhena, Mazzocchi – Dia, Piatek.