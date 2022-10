Pallone d'oro, tutto pronto per la festa di Benzema

È tutto pronto a Parigi per la grande festa di Karim Benzema, trionfatore indiscusso del Pallone d'Oro a 35 anni, dopo una carriera fra alti e bassi sportivi e non solo. Il centravanti dei Bleus e del Real Madrid - reduce dal Classico contro il Barcellona nel quale ha aperto le marcature - arriva al premio più ambito dopo 4 illustri connazionali come Kopa, Platini, Papin e Zidane. Benzema diventerà domani il secondo calciatore più anziano ad aggiudicarsi il Pallone d'Oro dopo un mito irraggiungibile, sir Stanley Matthews, che nel 1956 se lo aggiudicò a 41 anni.

Tornato soltanto l'anno scorso alla guida dell'attacco della nazionale francese, che aveva lasciato in piena carriera, nel 2015, Benzema ha pagato con l'emarginazione dai Bleus il carattere spigoloso che lo ha portato allo scontro con dirigenti e tecnici federali. Il periodo di "oscuramento" è coinciso con lo scandalo del "sextape", il ricatto all'altro attaccante dei Bleus, Mathias Valbuena, che aveva al centro alcuni video hard.

Nella Top 20 dei nominati al Pallone d'oro, Benzema non è mai mancato negli ultimi 15 anni, ma l'incontrastato dominio di Cristiano Ronaldo e Lionel Messi (vincitori di tutte le edizioni dal 2008 all'anno scorso eccetto quella del 2018 (Luka Modric) ha reso l'obiettivo un miraggio per il francese. "A meno che non annullino la cerimonia - ha sintetizzato nei giorni scorsi un altro che, come lui, avrebbe strameritato il trofeo, Robert Lewandowski, beffato dall'annullamento causa Covid del suo trionfante 2020 - è lui che vincerà questo Pallone d'oro".

Per questa edizione, il prestigioso premio si rifà il trucco, con un regolamento finalmente nuovo, che copre non più i titoli e i successi raggiunti nell'anno solare ma quelli collezionati nella stagione sportiva (nella fattispecie il 2021-2022).

Benzema arriva con un curriculum impareggiabile: vincitore della Champions League e della Liga Spagnola, della Nations League con i Bleus, capocannoniere e miglior giocatore spagnolo, 50 gol fra tutte le competizioni disputate. Il premio, che sarà consegnato nel teatro parigino di Chatelet, sancirà anche la fine del regno di CR7 e Messi, che l'anno scorso vinse il suo 7/o Ballon d'Or e quest'anno, per la prima volta da quando splende la sua stella, non figura neppure fra le nominations.