Spagna: decide Griezmann, l'Atletico al terzo posto

Successo da terzo posto per l'Atletico Madrid che batte e sorpassa in classifica l'Athletic di Bilbao. Una vittoria per la squadra di Simeone a cui basta la rete di Griezmann (su assist di Morata, l'ex Juve nel primo tempo aveva sbloccato il risultato ma la rete è stata annullata dal Var) per imporsi all'Estadio San Mamés di Bilbao nello scontro diretto contro l'Athletic. Per la squadra di Madrid è la terza vittoria di fila (19 i punti in classifica). Negli altri match della Lig, ain attesa del Clasido di domani, Girona e Cadice hanno pareggiato 1-1, mentre al Valencia di Gattuso non basta la doppietta di Cavani per imporsi sull'Elche (2-2 il risultato finale). Successo invece del Siviglia in casa del Maiorca (rete di Gudelj).