Serie A: Torino-Juventus 0-1

(ANSA) - TORINO, 15 OTT - La Juventus ha battuto 1-0 il Torino tornando alla vittoria nel delicato derby dopo le sconfitte in campionato con il Milan e in Champions con il Maccabi. A segnare la rete decisiva è stato Vlahovic, al 29' della ripresa. I bianconeri salgono a 16 punti in classifica , ma restano ancora staccati dalla zona Europa, mentre i granata che non vincono una partita da oltre un mese sono fermi a 11.

