Serie A: Empoli-Monza 1-0 DIRETTA

In campo per la prima sfida della decima giornata di Serie A: Empoli-Monza 1-0 LA DIRETTA



11' GOL! EMPOLI - Monza 1-0! Rete di Haas. Destro mette in mezzo per Satriano che attacca il primo palo e calcia, Di Gregorio compie un miracolo ma non può nulla sul tap in di Haas.



Le formazioni

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario - Stojanovic, De Winter, Luperto, Parisi - Haas, Henderson, Bandinelli - Baldanzi - Destro, Satriano. A disposizione: Ujkani, Seghetti, Cacace, Walukiewicz, Lammers, Bajrami, Pjaca, Ekong, Marin, Degli Innocenti, Fazzini, Ebuehi, Cambiaghi, Guarino.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio - Marlon, Pablo Marì, Caldirola - Ciurria, Sensi, Rovella, Carlos Augusto - Pessina, Caprari - Gytkjaer. A disposizione: Cragno, Sorrentino, Donati, Machin, Berberis, Valoti, Birindelli, Ranocchia, Antov, Colpani, Petagna, Bondo, Carboni, Dany Mota, D'Alessandro.