Calcio: Udinese; Sottil, soddisfatto dei progressi

"Penso che stiamo facendo veramente bene, sono molto soddisfatto dei miglioramenti. Siamo cresciuti molto, oggi abbiamo un'identità ben precisa e una mentalità acquisita dopo grandi prestazioni. Abbiamo fatto un grande risultato in rimonta contro l'Atalanta e veniamo da una settimana di grande lavoro, intenso, e siamo pronti per questa partita". Lo ha detto Andrea Sottil, alle telecamere di Udinese, Tv alla vigilia della trasferta a Roma con la Lazio.

""Dobbiamo essere sempre compatti, corti, darci copertura - ha aggiunto - Milinkovic-Savic è un centrocampista di grande livello, con ottime capacità di inserimento; Immobile è un attaccante moderno che sa calciare bene con entrambi i piedi. L'Udinese dovrà giocare con grande lucidità, con la testa attaccata al corpo. Siamo in un gran momento, incontriamo una squadra forte ma consapevoli di avere le qualità per far male".

