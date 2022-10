Atalanta: Gasperini "essere in alto in classifica aiuta"

(ANSA) - BERGAMO, 15 OTT - "Non possiamo parlare di obiettivi con tante squadre nel giro di 3-4 punti, ma è chiaro che essere in alto in classifica aiuta a ribaltare le partite come quella col Sassuolo". Gian Piero Gasperini, dopo la vittoria sui neroverdi, non nasconde la soddisfazione per il cammino della sua Atalanta: "Siamo in condizione, abbiamo gamba e creiamo occasione, spingiamo e abbiamo grande convinzione. Magari all'inizio non eravamo belli, ma efficaci sì - la sua analisi -.

24 punti in 10 partite senza episodi particolari sono un grande merito per questi giocatori, partiti tra lo scetticismo e la curiosità per la squadra che si sarebbe vista. Abbiamo fuori Musso, Toloi, Zappacosta e Zapata, l'anno scorso in questo periodo c'erano Ilicic, Gosens e Pessina". Gasperini rimarca la presenza della 'scuola Zingonia' all'interno dell'organico: "Avere tanti giocatori usciti dal settore giovanile nel finale è importante. Okoli e Scalvini stanno conoscendo una crescita spaventosa e hanno grande personalità, Ruggeri m'è piaciuto com'è entrato, Zortea magari fa cose un po' strane tipo tentare i tunnel a trenta secondi dalla fine ma ha grande forza su cui si può lavorare". Uno sguardo ai prossimi impegni: "Adesso avremo squadre molto forti in casa con cui misurarci, la Lazio, il Napoli e l'Inter. Djimsiti potrebbe essere disponibile per uno spezzone, in difesa non abbiamo molte soluzioni. Zapata da martedì torna ad allenarsi con la squadra, Toloi ha bisogno di una settimana in più". Infine, sui singoli che si alternano davanti: "Pasalic i gol li sa fare, ha avuto un'altra occasione, se può infilarsi centralmente può segnare da molto vicino. Sa trovare lo spazio e il tempo - chiude il tecnico nerazzurro -.

Boga si sta allenando bene, ha perso un po' di peso, s'è tirato a lucido e c'erano le condizioni perché entrasse stasera. Non ha fatto benissimo, ha perso troppi palloni, ma lo spirito c'è".

