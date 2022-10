2-1 al Sassuolo, Atalanta si prende la vetta

(ANSA) - ROMA, 15 OTT - L'Atalanta batte in rimonta il Sassuolo e si prende la vetta della classifica. La squadra di Gasperini torna al primo posto (in attesa del Napoli) battendo a Bergamo 2-1 gli emiliani: la Dea era partita bene, creando molte occasioni ma è la squadra di Dionisi a passare in vantaggio con Kyriakopoulos al 41'. Al 46' Pasalic fa andare negli spogliatoio sull'1-1. Nella ripresa appena un giro di lancette e l'Atalanta ribata il risultato con un gol di Lookman. Il Sassuolo prende una traversa con Berardi, che però si fa male ed è costretto a uscire. L'Atalanta sale a quota 24, scavalcando momentaneamente i partenopei. (ANSA).