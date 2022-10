Serie A Torino-Juventus

Torino-Juventus in campo alle 18 per il secondo anticipo del sabato della decima giornata di Serie A

Probabili formazioni.

Torino (3-4-2-1): 32 Milinkovic-Savic; 26 Djidji, 3 Schuurs, 13 Rodriguez; 34 Aina, 10 Lukic, 77 Linetty, 19 Lazaro; 59 Miranchuk, 16 Vlasic; 49 Radonjic (1 Berisha, 2 Bayeye, 4 Buongiorno, 6 Zima, 7 Karamoh, 9 Sanabria, 14 Ilkhan, 17 Singo, 21 Adopo, 23 Seck, 27 Vojvoda, 28 Ricci). All. Juric.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: nessuno.

Indisponibili: Pellegri.

Juventus (3-5-2): 1 Szczesny; 6 Danilo, 3 Bremer, 12 Alex Sandro; 11 Cuadrado, 5 Locatelli, 32 Paredes, 25 Rabiot, 17 Kostic; 18 Kean, 9 Vlahovic, (23 Pinsoglio, 36 Perin, 8 McKennie, 14 Milik, 15 Gatti, 19 Bonucci, 20 Miretti, 24 Rugani, 30 Soulé, 44 Fagioli). All. Allegri.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: nessuno.

Indisponibili: Aké, Chiesa, De Sciglio, Di Maria, Kaio Jorge, Pogba.

Arbitro: Mariani di Aprilia.

Quote Snai: 3,05; 3,10; 2,50. (ANSA).