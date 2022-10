Mondiali:Francia accusa 'lusso Bleus, operai sfruttati in Qatar'

(ANSA) - PARIGI, 14 OTT - "Qatar 2022: uno scandalo francese?": questo il titolo di un servizio shock trasmesso dalla tv pubblica francese France 2 nel programma "Complement d'enquête", in cui si mostra lo stridente divario fra il lusso dell'hotel 5 stelle in cui alloggeranno i Bleus ai Mondiali di calcio e le condizioni in cui vengono alloggiati i lavoratori immigrati dell'impianto. "Sono piccole cose, basta dare un po' di pittura..." ha provato a minimizzare il presidente della Federcalcio, Noel Le Graet, duramente criticato oggi dalla ministra dello Sport, Amélie Oudéa-Castéra. (ANSA).