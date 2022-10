Juventus: Allegri, adesso serve ottenere risultato positivo

"Con la squadra parlo tutti i giorni, il ritiro non è una punizione: è un momento di stare insieme e di trovare il tempo per fare doppi allenamenti, per ridare ordine": così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, sul provvedimento di andare in ritiro in vista del derby, dopo la sconfitta in Champions. "Sono voci infondate, la squadra non ha mai chiesto di non fare il ritiro - ha aggiunto l'allenatore - ma siamo tornati da Haifa nel pomeriggio, abbiamo fatto allenamento, poi ci siamo ritrovati la mattina dopo: quando mancano i risultati si tende a vedere più nero di quello che è, ma adesso dobbiamo far parlare il campo e cercare di ottenere un risultato positivo".

Allegri dà poi uno sguardo alla posizione in classifica che ha la Juventus. "Siamo in ritardo in campionato, stiamo pagando la settimana tra Salerno e Monza e ci sta penalizzando - aggiunge - ma ci sono 29 partite, c'è tempo per recuperare". Sul cammino in Champions invece rinvia: "Ci penseremo dopo l'Empoli" dice l'allenatore bianconero.