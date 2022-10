Calcio: Palladino; il segreto del Monza è chi non gioca

(ANSA) - MONZA, 14 OTT - Il segreto del momento positivo del Monza di Raffaele Palladino, con tre vittorie in altrettante uscite, è in chi non gioca. Parola dello stesso tecnico: "Perché si potrebbe pensare che la nostra arma in più sia l'aggressività o il gioco. In realtà la nostra arma in più è chi si vede meno in campo. Perché sono questi giocatori a dare forza alla squadra, alzando il livello degli allenamenti e quindi il livello di chi scende in campo". L'allenatore del Monza si prepara alla trasferta di Empoli, in quella che per lui potrebbe essere una settimana da esame di maturità: trasferta in Toscana, Coppa Italia a Udine, poi a Milano con il Milan: "Sicuramente è una settimana atipica", conferma Palladino, la cui priorità è ora mantenere i piedi per terra: "L'entusiasmo è una compente chiave, così come la consapevolezza nei nostri mezzi. Ma non dobbiamo permetterci la presunzione. Per fortuna ho un gruppo di ragazzi intelligente: per noi resta fondamentale mantenere intatta l'umiltà e l'aggressività. Chiaramente Empoli ci può dare una grande occasione in classifica, ma l'Empoli è una squadra difficile da affrontare, che gioca bene e sa mettere in difficoltà i suoi avversari". (ANSA).