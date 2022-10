Calcio: Empoli; Zanetti, ci siamo ma Monza ha numeri da big

L'Empoli affronta domani il Monza allo stadio Castellani in gara di anticipo, un altro scontro diretto per la squadra di Paolo Zanetti. Lo stesso tecnico azzurro riconosce il valore della sfida. "La gara è difficile, i numeri del Monza sono numeri al top in questo momento - spiega riferendosi alle tre vittorie consecutive dei brianzoli -. Bisogna dare atto che affronteremo una squadra che sta viaggiando su numeri di alta classifica. Nonostante il difficile avvio di campionato il Monza ha sempre avuto una rosa importante, è una squadra forte. Hanno un potenziale enorme con dei singoli molto forti" ma "noi siamo alla ricerca di una vittoria che desideriamo molto". Sul fronte formazione in avanti sono possibili alcuni cambiamenti: "Nella partita scorsa ho avuto certe risposte e andrà in campo chi starà meglio. Basandoci naturalmente sul nostro modulo abituale". Bajrami e Destro sembrano avere il posto sicuro, potrebbe esserci un ballottaggio fra Lammers, Satriano e Pjaca.

"Bajrami e Pjaca insieme? Certamente sono giocatori che hanno imprevedibilità nelle loro corde ma vanno supportati - prosegue Zanetti -. Non possiamo mettere tutto sulla tecnica tralasciando l'equilibrio. Devono fare entrambe le fasi, ma c'è bisogno anche di concretezza offensiva. Destro ci ha regalato un punto, è arrivato anche il suo momento. Fa parte di un percorso, quello che abbiamo ricercato dall'inizio è accaduto. Dobbiamo lavorare con grande umiltà ma essendo consapevoli di chi siamo. Ogni settimana per i giocatori si rimpasta la situazione e abbiamo tante risorse da cui posso attingere". In conferenza stampa il tecnico ha anche spiegato che Marin si è allenato solo oggi per un problema alla schiena, ma visto la contemporanea assenza di Grassi in mezzo al campo, gli azzurri faranno di tutto per averlo a disposizione. (ANSA).