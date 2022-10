Bologna: Thiago Motta, 'fiducia Saputo importante'

(ANSA) - BOLOGNA, 14 OTT - A due giorni dalla trasferta sul campo del Napoli, una gara sulla carta proibitiva, Thiago Motta ringrazia il patron del Bologna, Joey Saputo per la fiducia, il sostegno e il richiamo all'unità fatto attraverso le colonne del 'Corriere di Bologna' - "le parole del presidente sono importanti per noi in questo momento" - e si appella alla meritocrazia, per quello che riguarda le sue scelte sull'undici da schierare di partita in partita. "La squadra che metto in campo - argomenta in conferenza stampa - è quella che a mio avviso è la migliore per quella sfida. Non faccio regali a nessuno perché quelli che giocano se lo devono meritare".

Intanto, in attesa di scoprire chi incrocerà i tacchetti con il Napoli capolista, la cattiva notizia, in casa rossoblù, è la possibile assenza di Arnautovic, stella polare, sino ad ora, del club emiliano. "Arnautovic? - ha argomentato il mister bolognese - Ha ancora mal di schiena, non si è allenato neppure oggi ed è probabile il suo forfait anche se abbiamo ancora domani per valutarlo".

Probabile maglia da titolare per Zirkzee, quindi, mentre su quanto accaduto nel recente passato, il tecnico preferisce non approfondire il confronto acceso con i tifosi al centro tecnico, la contestazione nel post partita con la Samp (quando un tifoso ha cercato di venire a contatto con il tecnico all'uscita dai cancelli) e il faccia a faccia con dirigenza e squadra.

"Capisco i fischi, ma i tifosi devono sapere che lottiamo tutti per lo stesso obiettivo - ha osservato -: tutte queste situazioni devono servire a me come stimolo. Io mi aspetto ambizione, mi aspetto che tutti diano il massimo per crescere e migliorare, facendo sempre del nostro meglio". (ANSA).