Europa League: il greco Sidiropoulos arbitrerà Betis-Roma

(ANSA) - ROMA, 11 OTT - Tasos Sidiropoulos arbitrerà la partita della 4/a giornata del Girone C dell'Europa League, fra Betis e Roma, in programma giovedì alle ore 18,45 sul terreno dello stadio Benito Villamarin di Siviglia. Il direttore di gara greco sarà assistito dai connazionali Polychronis Kostaras e Lazaros Dimitriadis. Aristotelis Diamantopoulos sarà, invece, il IV uomo, con Angelos Evangelou al Var e l'olandese Dennis Higler nella qualità di Avar.

Lazio-Sturm Graz, valida per il Girone F e in programma sul terreno dello stadio Olimpico di Roma, con inizio alle ore 21, è stata invece affidata al fischietto del tedesco Sascha Stegemann, che sarà assistito dai connazionali Mark Borsch e Christof Guensch, con Robert Schroeder nei panni di IV uomo.

Marco Fritz sarà al Var e l'inglese Stuart Attwell indosserà i panni di Avar. (ANSA).