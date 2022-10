Conference: Bebek arbitrerà Fiorentina-Heart of Midlothian

(ANSA) - ROMA, 11 OTT - Giudici di gara croati per la sfida della 4/a giornata della Conference League, in programma giovedì alle ore 18,45, sul terreno dello stadio Artemio Franchi di Firenze, tra la Fiorentina e gli scozzesi dell'Heart of Midlothian. Arbitrerà il confronto Ivan Bebek, assistito da Goran Pataki e Luka Pajic; il IV uomo sarà Patrik Kolaric.

