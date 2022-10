Champions:Cuadrado, voltare pagina presto, solo uniti ne usciamo

(ANSA) - ROMA, 11 OTT - "Dobbiamo cercare di voltare pagina il più presto possibile. Solo uniti possono uscire da questa situazione": così, ai microfoni di Sky Sport, Juan Cuadrado dopo la sconfotta della Juve in casa del Maccabi Haifa. "Fino a quando abbiamo una possibilità dobbiamo crederci fino alla fine, dando il massimo e vedere come va. L'allenatore - ha aggiunto il colombiano - sta facendo di tutto, siamo una squadra e siamo più noi che entriamo in campo a dover dare di più. Dobbiamo avere fiducia in noi stessi, siamo usciti da tante situazioni difficili e possiamo rifarlo". (ANSA).