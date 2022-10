Champions: Barcellona-Inter. Xavi: 'Per noi sarà come una finale'

"È una partita importantissima. Ci si aspetta molto da noi, è una finale e l'affronteremo come tale. Speriamo in una notte magica. Bisogna giocarsi il tutto per tutto, con ottimismo e senza subire troppo la pressione". Lo ha detto Xavi, tecnico del Barcellona, in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l'Inter. "Ci aspettiamo un'Inter molto simile a quella vista a Milano . Dobbiamo essere coraggiosi, non c'è possibilità d'errore dopo le due sconfitte. Domani ci sarà un sold out, la tifoseria ha capito il momento - ha aggiunto -.

Il Camp Nou deve essere un vulcano, noi ci giocheremo la pelle e daremo tutto per i tre punti. L'arbitraggio dell'andata? Ormai è fatta. C'era sdegno logico dopo la partita, domani però dobbiamo pensare a giocare a calcio. Se miglioreremo il gioco, non ci sarà tanto tempo di parlare di arbitri. Bisognerà vincere e spero non dipenda da una decisione dell'arbitro".