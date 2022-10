Champions, Pioli: "Ko Milan all'andata sia solo un episodio"

(ANSA) - MILANO, 10 OTT - "Arrabbiati per l'andata? Dobbiamo dimostrare che è stato un singolo episodio. Siamo delusi dalla prestazione, domani sarà un'altra partita ma dobbiamo imparare dalle situazioni della settimana scorsa perché il Chelsea ha le sue qualità ma sicuramente ha approfittato dei nostri errori": lo dice il tecnico del Milan, Stefano Pioli, alla vigilia del match di ritorno di Champions League contro il Chelsea a San Siro, dopo il 3-0 subito mercoledì scorso.

"De Ketelaere? Ha avuto un risentimento e non sarà disponibile per domani - annuncia l'allenatore - e probabilmente neppure per domenica. Messias sarà convocato. Vediamo il risveglio muscolare di domani mattina per decidere la formazione di domani". (ANSA).