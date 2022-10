Champions, Pioli: "Con il Chelsea vale tanto per crescita Milan"

(ANSA) - MILANO, 10 OTT - "Domani vale tanto per il valore dei nostri avversari e per la nostra crescita": lo dice il tecnico del Milan Stefano Pioli alla vigilia della sfida contro il Chelsea.

Nel gruppo E di Champions League ora i rossoneri sono a pari punti con i Blues (4), il Salisburgo guida la classifica a 5 punti e in coda c'è la Dinamo Zagabria a 3. Pioli però non vuole parlare di sfida decisiva. "E' una classifica equilibrata. Non dobbiamo guardarla - spiega Pioli - ma pensare solo a fare risultato domani. Non dobbiamo sprecare energie, domani ce ne serviranno tante". (ANSA).