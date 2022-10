Champions: il polacco Marciniak arbitrerà Barcellona-Inter

(ANSA) - ROMA, 10 OTT - Szymon Marciniak arbitrerà la sfida del Girone C della Champions League, in programma al Camp Nou mercoledì con inizio alle ore 21, fra Barcellona e Inter. Il 'fischietto' polacco sarà assistito dai connazionali Pawel Sokolnicki e Tomasz Listkiewicz; il IV uomo sarà Tomasz Musial, con Tomasz Kwiatkowski al Var e l'inglese Stuart Attwell in qualità di Avar. Il match fra Napoli e Ajax, valido per il Girone A e in programma nello stadio Diego Armando Maradona di Napoli, è stato invece affidato a Felix Zwayer. L'arbitro tedesco sarà assistito dai connazionali Stefan Lupp e Marco Achmueller. Il IV uomo sarà Sven Jablonski, con Harm Osmers al Var e Marco Fritz nei panni di Avar. (ANSA).