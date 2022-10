L'allenatore del Barcellona, Xavi Hernandez, nella partita casalinga di mercoledì sera contro l'Inter, valida per il Girone C della Champions League, non potrà contare su Jules Koundé: il difensore francese, come riferisce As, dovrebbe saltare anche il 'Clasico' di domenica pomeriggio contro il Real Madrid al Santiago Bernabeu. Out anche Franck Kessié: l'ex milanista dovrà rimanere fuori per una decina di giorni.