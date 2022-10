Al Brasile basta un gol di Adriana, Italia sconfitta 

Un gol di Adriana al secondo minuto della ripresa ha regalato il successo al Brasile nell'amichevole con l'Italia disputata al Ferraris davanti ad oltre 6.000 tifosi. Per le ragazze di Milena Bertolini, che ha schierato una formazione senza le big Gama, Girelli, Bartoli e Giugliano, una buona prova contro una squadra più avanti nel ranking mondiale, le verdeoro sono al nono posto, l'Italia al quindicesimo. Italia e Brasile non si affrontavano dal 2019, durante i mondiali francesi e anche in quella occasione furono le sudamericane ad avere la meglio grazie ad un gol di Marta.

Un Brasile che era reduce dal netto successo conquistato in Norvegia, 4-1, appena venerdì scorso e da una striscia di nove vittorie consecutive. E le ragazze allenate dalla c.t. svedese Sundhage, schierate con un 4-4-2 molto corto e con una difesa altissima, hanno dimostrato tutto il loro valore sin dai primi minuti sfiorando il vantaggio già al 17' con un colpo di testa ravvicinato di Geyse che la Giuliani alzava in angolo con un colpo di reni portentoso. Passato il pericolo le azzurre alzavano il baricentro crescendo in grinta e coraggio con un 3-5-2 che a tratti metteva in difficoltà le avversarie ma scopriva il fianco alle ripartenze del Brasile che al 28' sfiorava il gol con Kerolin, palla fuori grazie anche all'uscita disperata quasi al limite della Giuliani.

Tre minuti dopo Italia vicina al vantaggio: errore della Kathellen che liberava la Giacinti, ma l'azzurra a tu per tu con Leticia si faceva respingere la conclusione. Nemmeno il tempo di iniziare la seconda frazione che arrivava il gol del vantaggio ospite: cross da metà campo a spiovere, difesa azzurra non perfetta e Adriana che ne approfittava superando con una conclusione precisa la Durante appena entrata. Vantaggio che le Verdeoro legittimavano al 23' con la Keroli che al limite cercava l'incrocio ma trovava la Durante brava a deviare in angolo. Nel finale forcing delle azzurre con un tiro cross di Cantore che Polli in area piccola non riusciva a deviare in rete.