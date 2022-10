Sottil "pareggio giusto, forse manca qualcosa a noi"

(ANSA) - TRIESTE, 09 OTT - "La rimonta non è soltanto frutto del carattere e della voglia di non mollare mai. Questa squadra sa giocare benissimo al calcio e ha grande qualità". Lo dice Andrea Sottil, in conferenza stampa, dopo il pareggio per 2-2 con l'Atalanta.

"Silvestri parate non he aveva fatte, eppure eravamo sotto 2-0 - ha aggiunto - Non era facile. Eppure, i ragazzi hanno dimostrato di aver acquisito la mentalità giusta, di giocare sempre per vincere. E per poco non ci riuscivamo, allo scadere, con Arslan: se avessimo segnato, non avremmo rubato nulla".

"Cambi azzeccati? - ha concluso il tecnico dei friulani - Anche in questo caso si tratta di mentalità. Tutti si devono sentire coinvolti e quando entrano ci danno una spinta in più.

Come Samardzic, che ha uno straordinario talento e sta crescendo sotto il profilo atletico e di applicazione nella fase difensiva. Ci sarà spazio per lui in futuro, come per tutti i suoi compagni". (ANSA).