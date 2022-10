Serie A: Roma-Lecce 2-1

(ANSA) - ROMA, 09 OTT - Roma batte Lecce 2-1 (1-1) nel posticipo odierno della 9/a giornata d'andata del campionato di calcio di Serie A disputato sul terreno dello stadio Olimpico di Roma. I gol: nel primo tempo Smalling per la Roma al 6' e Strefezza per il Lecce al 39'; nel secondo tempo Dybala per i giallorossi su rigore al 3'. Al momento di calciare dal dischetto il fantasista argentino si è fatto male a un muscolo della gamba ed è stato costretto a uscire dal campo. La squadra di José Mourinho ha giocato dal 22' pt in superiorità numerica per l'espulsione di Hjulmand, dopo un intervento falloso su Belotti. (ANSA).