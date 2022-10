Serie A: pari Udinese-Atalanta, vincono Monza e Salernitana

(ANSA) - ROMA, 09 OTT - L'Udinese rimonta due gol all'Atalanta e alla Dacia Arena finisce 2-2 il big match della domenica, con i bergamaschi che in attesa di Cremonese-Napoli vanno in testa con 21 punti e i friulani che agganciano il Milan e gli azzurri campani a 20. Vittorie importanti per il Monza, 2-0 allo Spezia per il terzo successo di fila, e la Salernitana, 2-1 al Verona, che si trovano insieme a quota 10. (ANSA).