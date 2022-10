Serie A: 4-1 alla Cremonese, Napoli solo in testa

(ANSA) - CREMONA, 09 OTT - Il Napoli ha battuto la Cremonese 4-1 in una partita della nona giornata e, dopo il pareggio dell'Atalanta a Udine, la squadra di Luciano Spalletti, con 23 punti, è sola in testa alla classifica. Gli azzurri sono andati in vantaggio nel primo tempo con Politano, su rigore, ma a inizio ripresa la Cremonese ha pareggiato con Dessers. Al 31', Simeone ha riportato avanti il Napoli, che nel finale ha approfittato dei tentativi di pareggio dei grigiorossi per colpire due volte in contropiede nel recupero con Lozano e Oliveira. (ANSA).