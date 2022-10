Calcio:stampa Spagna "giallo tweet Casillas che si dichiara gay"

Bufera sui social e giallo in Spagna per un tweet comparso sull'account ufficiale di Iker Casillas.

Il portiere iberico campione del mondo scrive "spero che mi rispettiate, sono gay" (messaggio poi rimosso) come riportano i maggiori siti spagnoli, che si interrogano sulla veridicità della cosa.

Marca parla anche di un possibile fake, comunque di un hackeraggio dell'account del portiere, passato alle cronache rosa per la storia d'amore con Sara Carbonero. Secondo altre letture, Casillas avrebbe fatto un post, poi appunto cancellato, in risposta ai media rosa iberici che continuano ad attribuirgli storie romantiche. E che quindi si tratterebbe di una battuta infelice. Prima che venisse rimosso il post l'ex compagno di squadra Pujol aveva scritto: "E' il momento di raccontare la nostra storia..." con un cuoricino.