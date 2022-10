Calcio: Euro 2024, l'Italia con l'Inghilterra e l'Ucraina. Mancini: 'Girone abbordabile'

Inghilterra, Ucraina, Macedonia del Nord e Malta. Sono queste le avversarie dell'Italia, inserita nel girone C, nelle qualificazione agli Europei di calcio del 2024, in programma in Germania: lo ha stabilito il sorteggio in corso a Francoforte.

"Ero sicuro che avremmo preso una tra Inghilterra e Francia, ma va bene così. E' un girone da cinque, abbordabile, non sono partite semplici ma tutte da giocare". Il Ct azzurro Roberto Mancini, presente a Francoforte - con il presidente federale Gabriele Gravina ed il segretario generale Marco Brunelli - per il sorteggio dei gironi dell'Europeo 2024, così ha commentato il responso dell'urna. Ai dolci ricordi con l'Inghilterra fa da contraltare quello amarissimo con la Macedonia del Nord: "Italia e Inghilterra è un grande classico ormai, credo sarà una bella partita. Una rivincita con la Macedonia del Nord? Con loro - le parole del Ct - ci è capitata una di quelle partite che accadono una volta ogni tanto, ma la gara di Palermo è la dimostrazione che tutte, anche le più semplici, vanno giocate. Con l'Ucraina sarà una gara particolare, ci sarà un po' di emozione. E poi sono una buona nazionale".