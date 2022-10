Pioli, il Milan contro la Juve è stato squadra

(ANSA) - MILANO, 08 OTT - "Siamo stati squadra. A Londra ci siamo disuniti, abbiamo commesso troppi errori. Oggi siamo stati più squadra, dobbiamo fare così in tutte le gare". Lo dice il tecnico del Milan Stefano Pioli ai microfoni di Dazn dopo la vittoria sulla Juventus a San Siro.

"E' stata una partita con una grande intensità. Nei primi 20' - analizza l'allenatore rossonero - abbiamo sbagliato qualche passaggio di troppo e quindi abbiamo concesso qualche ripartenza alla Juve. Le rincorse e i sacrifici fanno parte della partite.

Leao deve fare l'ultimo step in fase di non possesso palla. Il rientro che ha fatto nella ripresa significa che era dentro la partita". (ANSA).