'Klassiker' a Dortmund, pari beffa per il Bayern

(ANSA) - DORTMUND, 08 OTT - Un gol al 95' del subentrato Modeste regala al Borussia Dortmund il pari nel 'Klassiker' contro il Bayern Monaco che i gialloneri ospitavano in un Westfalenstadion gremito in ogni ordine di posti (81.365 spettatori).

Sembrava tutto facile per il Bayern dopo che, al 53', già conduceva per 2-0 con reti di Goretzka e Sané, e non appariva condizionato dall'infortunio occorso ad Alphonso Davies, portato in ospedale per un sospetto trauma cranico. Ma a 20' dalla fine il tecnico del Borussia Edin Terzic indovinava la mossa decisiva facendo entrare il francese Anthony Modeste, attaccante acquistato in estate dal Colonia. Dopo appena 4 minuti dal suo ingresso in campo, lo stesso Modeste serviva a Moukoko l'assist decisivo per il 2-1, poi era lui stesso a realizzare, nel recupero e con un colpo di testa, il gol del pari.

Bayern beffato, quindi, e ancora alla pari con il Dortmund al terzo posto in classifica, con 16 punti in 9 partite e una lunghezza di distacco da Union Berlino e Friburgo che giocano domani (rispettivamente contro Stoccarda e Hertha) e intanto sono in testa alla Bundesliga. (ANSA).