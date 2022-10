Calcio: Cremonese; Alvini, contro il Napoli grande opportunità

(ANSA) - CREMONA, 08 OTT - 'Questa è una grande opportunità.

Certo, avrei voluto affrontare il Napoli in condizioni migliori'. Massimiliano Alvini carica la sua Cremonese ma sa di avere qualche problema di formazione.

'I dubbi sono parecchi - aggiunge -, sono un po' preoccupato.

In settimana abbiamo perso per infortunio Ghiglione e Pickel, mentre Hendry e Chiriches non hanno recuperato. Lo stesso Okereke non sta bene e non so per quanti minuti potrà giocare.

Faremo una formazione più prudente, cercando di trovare qualche soluzione diversa dal solito. In avanti Ciofani sta facendo molto bene, ma anche Dessers è un giocatore importante. Deciderò solamente all'ultimo momento'. (ANSA).