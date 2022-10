Lopetegui vicino alla panchina del Wolverhampton

(ANSA) - ROMA, 07 OTT - Dopo essere stato licenziato dal Siviglia, Julen Lopetegui sembra sul punto di ripartire con una nuova esperienza in panchina. L'allenatore ed ex portiere spagnolo, infatti, è pronto ad assumere la guida tecnica del Wolverhampton, attualmente terz'ultimo nella classifica della Premier League, con soli 6 punti (gli stessi del Crystal Palace), in cerca di un tecnico dopo l'esonero di Bruno Lage.

Nelle prossime ore è previsto un colloquio fra i dirigenti del club inglese e l'ex ct della Spagna. Lo riferisce Sky Sports UK.

