La supersfida Milan-Juve accende le luci a San Siro

(ANSA) - ROMA, 07 OTT - Milan-Juventus è il big match della 9/a giornata di Serie A. Le quote Snai sono dalla parte dei vincitori dell'ultimo scudetto: '1' a 2,10, 'X' a 3,25, '2' a 3,75. Se gli esiti 'Goal' e 'No Goal' quasi si equivalgono, rispettivamente a 1,80 e 1,90, l'Under a 1,70 si fa preferire all'Over a 2,05. Olivier Giroud a 2,75 è il marcatore più probabile, seguito a 3,25 da Rebic, Vlahovic e Leao. Guardando la classifica della Serie A, il big-match è quello di domenica alle 15 alla Dacia Arena: si sfidano la sempre più sorprendente Udinese e l'Atalanta. L'1 (con conseguente sorpasso) vale 2,55, il '2' è a 2,75, il pareggio è più in alto a 3,40. Con l'Atalanta, in testa dopo otto giornate c'è il Napoli: la squadra di Spalletti va a fare visita alla Cremonese, ovviamente con il favore della lavagna Snai: la settima vittoria in nove partite è quotata 1,42, con il pari a 4,75 e l'1 a 7,00. La Champions ha rivitalizzato l'Inter che, domani alle ore 15, aprirà il programma, sfidando il Sassuolo: se il '2' è a 1,73, il pareggio e il colpo della squadra di Dionisi sono alla stessa quota: 4,25. E, a proposito di Inter, l'ultimo anticipo di domani (ore 20,45) è fra Bologna e Sampdoria, che vede l'esordio sulla panchina blucerchiata di un ex interista come Dejan Stankovic che ne sfida un altro, Thiago Motta. Favorito quest'ultimo a 2,00, mentre la prima vittoria di Stankovic schizza a 3,65. Roma e Lazio provano a concentrarsi sul campionato: domenica sera all'Olimpico, Mourinho - reduce dalla sconfitta contro Betis - attende il Lecce nella sfida tutta giallorossa: '1' a 1,35. Il posticipo di lunedì sera è invece quello tra Fiorentina e Lazio: i viola sono favoriti per il 'Monday night' a 2,45. (ANSA).