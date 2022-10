Messi, Qatar 2022 di sicuro sarà il mio ultimo Mondiale

(ANSA-AFP) - BUENOS AIRES, 06 OTT - "Sicuramente quello in Qatar sarà il mio ultimo Mondiale". Lo afferma Lionel Messi, 35 anni, intervistato da Espn Argentina. "Mi sento bene fisicamente, sono stato in grado di fare un ottimo pre-campionato quest'anno, cosa che non ho potuto fare l'anno scorso. Era fondamentale per arrivare dove sono, con un buon stato d'animo e molta speranza", ha aggiunto il giocatore del Psg, che debuttò in nazionale nel 2007 e da allora ha raggiunto le 164 presenze, vincendo con l'Albiceleste la Coppa America 2021. (ANSA-AFP).