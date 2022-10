Inter: Bastoni, col Barcellona vittoria anche per Inzaghi

(ANSA) - MILANO, 06 OTT - "Contro il Barcellona una vittoria anche per Inzaghi? Sì, perché sono uscite voci che dicevano che qualcuno remava contro, ma non è mai stato così. Siamo un gruppo sano, tutti combattiamo l'uno per l'altro. Non ci sono mai stati problemi da questo punto di vista". Lo ha detto il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni, intervistato da Sportmediaset.

"È stato frustrante perdere tanti punti in campionato, sapevamo che c'era da cambiare qualcosa. Ci siamo parlati arrivando alla conclusione che era importante esserci gli uni per gli altri - ha aggiunto -. La mia reazione dopo il cambio contro l'Udinese? È stata una reazione forte per le cose che non venivano in campo, una frustrazione verso me stesso. Onana ci ha aiutato tanto, se tutti lottiamo per l'altro possiamo fare grandi cose davvero. Skriniar? Milan farà le sue valutazioni, si trova alla grande qui, sa che ha la stima di tutto il mondo Inter. Sarà lui a prendere la decisione giusta", ha concluso.

(ANSA).