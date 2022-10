Europa League: Sarri, avremmo anche potuto vincere

(ANSA) - ROMA, 06 OTT - "Oggi avremmo anche potuto vincere.

Non abbiamo sbagliato dal punto di vista mentale, abbiamo commesso parecchi errori tecnici". Così Maurizio Sarri dopo lo 0-0 esterno con lo Sturm Graz in Europa League. "Se non ci fossimo stati mentalmente, con tutti gli sbagli che abbiamo fatto in uscita, non avremmo portato a casa il risultato", continua il tecnico biancoceleste, che definisce il match "una sfida ad alta intensità e aggressività" con i suoi ragazzi che hanno "in parte sofferto, in parte ci hanno messo del loro".

Troppe palle sono state perse in mondo banale, e così facendo "si mette la difesa in difficoltà. Potevamo sfruttare di più il loro calo". La prestazione della retroguardia è stata però incoraggiante. (ANSA).