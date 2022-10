Calcio: Napoli; Meret prolunga contratto fino a giugno 2024

(ANSA) - NAPOLI, 05 OTT - Il Napoli ha prolungato il contratto del portiere Alex Meret, che scadeva a giugno 2023, fino al 30 giugno 2024. Il nuovo contratto prevede anche una opzione di prolungamento da parte del club fino al 30 giugno 2025. Lo ha reso noto il club azzurro. Il portiere nel nuovo contratto prende 1,5 milioni a stagione più bonus.

Meret, 25 anni, è a Napoli dal 2019 quando gli azzurri lo presero dall'Udinese. L'estate appena trascorsa sembrava pronta a un addio tra il portiere e il club azzurro vista la ricerca sul mercato di un altro estremo difensore che alla fine non è arrivato. Meret ha quindi conquistato la maglia titolare nel Napoli dopo una stagione passata alle spalle di Ospina, titolare per Spalletti ma quest'estate passato ai sauditi dell'Al Nassr.

Finora Meret ha subito 6 gol in 8 partite di campionato e 2 in 3 di Champions League. (ANSA).