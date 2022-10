Serie B: il giudice ne ferma quattro, stop al tecnico Grosso

(ANSA) - ROMA, 04 OTT - Il giudice sportivo della Serie B, in relazione alle partite della 7/a giornata di campionato, ha squalificato quattro giocatori, tutti per una giornata: si tratta di Luis Binks (Como), Antoine Hainaut (Parma), Biagio Meccariello (Spal) e Daniel Boloca (Frosinone). L'allenatore del Frosinone, Fabio Grosso, è stato fermato per un turno. Era stato espulso "per avere cercato di impedire una rapida ripresa del gioco, causando anche la caduta di un calciatore avversario", al 10' st della partita col Parma. (ANSA).