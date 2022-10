Champions: Pioli, con Chelsea importante ma non decisiva

(ANSA) - MILANO, 04 OTT - "È chiaro che ci siamo preparati bene, sappiamo dell'importanza della partita, non credo che per il girone sarà una partita decisiva perché saranno decisive le ultime due gare del girone. Però è una partita importante, contro una squadra importante e in un bellissimo ambiente.

Vogliamo cominciare a scrivere la nostra storia in queste competizioni così importanti": lo dice il tecnico del Milan Stefano Pioli a Milan Tv alla vigilia della sfida contro il Chelsea di Champions League.

"A livello tecnico, tattico, di gestione della palla ci sono due situazioni molto semplici: o riusciamo a dominare la partita o gli avversari ci domineranno. E' chiaro - assicura Pioli - che abbiamo la volontà di fare noi la partita pur sapendo che giochiamo contro un avversario di grande qualità, che ha un reparto offensivo veloce, tecnico". (ANSA).