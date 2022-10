Champions: Marotta, fiducia a Inzaghi comunque vada stasera

(ANSA) - MILANO, 04 OTT - "Fiducia a Inzaghi indipendentemente da stasera? Assolutamente sì, dobbiamo ritrovare le certezze dei mesi scorsi che ora non abbiamo". Lo ha detto l'ad dell'Inter, Giuseppe Marotta, a Mediaset prima della partita col Barcellona. "Inzaghi legato ai prossimi risultati? Assolutamente no - ha aggiunto a Sky -. Dobbiamo valutare a 360°, capire il momento. Tutti noi, Inzaghi e i giocatori, dobbiamo venirne fuori. Non si è improvvisato allenatore dell'Inter. Le sue dichiarazioni? Ogni tecnico esterna a seconda di come si sente, non ci sono state turbative interne. Siamo in crisi, dobbiamo ritrovare certezze con prestazioni e risultati". (ANSA).