Cassano, bene Stankovic su panchina Samp ma vorrei De Rossi

(ANSA) - GENOVA, 04 OTT - Antonio Cassano si è espresso sul cambio di panchina della Sampdoria, sicuro che ai blucerchiati serva un "tecnico di polso". L'ex attaccante vede bene Stankovic, anche se preferirebbe De Rossi come dichiarato su Bobo Tv: "Deki (Stankovic, ndr) è un serbo, ha gli attributi e li tira fuori, poi non so come allena ma sicuro ci vuole uno che attacca la gente al muro".

Ma è De Rossi, il preferito di Fantantonio: "A me avrebbe fatto tanto piacere Daniele, perché io ne sono convinto: sarebbe aria fresca, uno di grande personalità sa cosa vuol dire avere gli attributi e tirarli fuori, io vorrei che arrivasse lui. Partire da una piazza bellissima come la Sampdoria vuol dire cominciare alla grande. Mancano 30 partite, davanti hai squadre come Lecce o Monza o Cremonese, la risalita la puoi fare". (ANSA).