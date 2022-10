Rocchi: "Arbitri? Doppio tesseramento è un'idea brillantissima"

(ANSA) - ROMA, 03 OTT - "L'Aia sta facendo un lavoro positivo sul reclumentamento e l'idea di procedere con il doppio tesseramento è brillantissima, perché stiamo reclutando tanti ragazzi che, pur giocando al calcio, vengono ad arbitrare. Per noi hanno un doppio scopo: innanzi tutto facciamo cultura nelle società dilettantistiche, e inoltre prendiamo ragazzi che conoscono il calcio perché, non dimentichiamolo, arbitrare è conoscenza del calcio. Mio figlio gioca al calcio qui a Firenze, in una squadra di Giovanissimi, vedo diversi ragazzini che hanno intrapreso questa strada". Lo ha detto Gianluca Rocchi, designatore arbitrale di Serie A e B, parlando a Radio Anch'io lo sport, su Radio Rai.

"La crisi della vocazione c'è ed è a livello europeo, non solo italiano: abbiamo perso tantissimi arbitri per un problema di stimoli. Oggi fare l'arbitro non è stimolante come un tempo, il problema è generale. Il fatto che Maria Sole ci dia la possibilità di reclutare tante ragazze, in questo momento ne abbiamo 1.700 nell'Aia, è per noi importante", conclude. (ANSA).