Serie A: Lazio-Spezia 4-0

(ANSA) - ROMA, 02 OTT - Il terzo successo consecutivo in campionato della Lazio (senza subire reti) maturato contro lo Spezia ha lanciato la formazione dello squalificato Maurizio Sarri verso la vetta della classifica. E' finita 4-0, con reti di Zaccagni e Romagnoli e doppietta di Milinkovic Savic. Quindi un match forse fin troppo agevole - al cospetto di uno Spezia apparso rinunciatario, ancora senza punti lontano dal Picco - per consentire di gonfiare più di tanto il petto, ma comunque utile al morale ed a raccogliere punti in vista della prossima, impegnativa, trasferta in casa della Fiorentina. (ANSA).