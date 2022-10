Calcio:Lazio; Martusciello, Immobile? Non molla mai, dà esempio

(ANSA) - ROMA, 02 OTT - "Immobile anche se non fa gol dà l'esempio, non molla mai, fa crescere i compagni. Dopo l'infortunio ora sta bene". Lo ha detto Giovanni Martusciello, vice allenatore della Lazio, in conferenza stampa (al posto di Maurizio Sarri, qualificato) dopo la vittoria sullo Spezia. "Il cambio di Patric è stato dovuto a un problema gastrico a fine primo tempo, aveva mal di pancia", continua il vice di Sarri, per poi fare una battuta sulla mancata convocazione di Zaccagni in Nazionale: "Lui non deve dare risposte in campo perché non viene convocato, ma perché è talentuoso e forte". (ANSA).