Calcio: Juventus-Bologna 3-0

(ANSA) - ROMA, 02 OTT - La Juventus torna a vincere e lo fa battendo il Bologna 3-0 nel posticipo dell'ottava giornata della Serie A. Decidono il match contro gli emiliani le reti di Kostic nel primo tempo e di Vlahovic e Milik nella ripresa. I bianconeri non vincevano dalla gara con lo Spezia del 31 agosto scorso ed erano reduci dalla sconfitta contro il Monza prima della sosta per le nazionali.

Ora per i bianconeri è tempo di pensare alla Champions League e alla sfida con il Maccabì. (ANSA).